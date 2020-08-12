Son Dakika

Başkan Gür'den korona virüs denetimi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüs tedbirleri kapsamında Zafer Çarşısı’nda denetim gerçekleştirdi. 

Güncel 12.08.2020, 14:56
116
Başkan Gür'den korona virüs denetimi

Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek ile birlikte çarşı esnafını tek tek gezen ÇESOB Başkanı Recep Gür, çarşı esnafının kurallara harfiyen uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Çarşı esnafına maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında hatırlatmada bulunan Gür, kurallara özen gösteren esnafa teşekkür etti. 
Koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artmaması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptıklarını hatırlatan Recep Gür, denetimlerde sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilmesi, hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. 
Denetimlerin devam edeceğini kaydeden Başkan Gür, esnaf ve sanatkarlara sağlıklı günler ve bol kazançlar temennisinde bulundu. 

Kaynak: (İHA)
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
31°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 12 Ağustos 2020
İmsak 04:04
Güneş 05:41
Öğle 12:50
İkindi 16:40
Akşam 19:50
Yatsı 21:20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@