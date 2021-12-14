Başkan, Genç MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi

Göreve geldiği günden beri gençliğe yönelik projelere önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’daki değişimi en iyi gençlerin gördüğünü ifade etti.

Gençlere yönelik hizmete sundukları Çorumlu Obası Gençlik Merkezi, Çoruminia, Çorbis, Tazı, Sosyal Tesisler, Mahalle Spor Tesisleri, Semt Sahaları, Nizami Sentetik Çim Sahaların yanı sıra yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarının gençlere verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Gençlerimiz için aşkla çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Çorum’da yaşayan genç iş insanları ve girişimcilere hizmet ettiklerini belirten Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan, “Size sosyal tesisler çalışmanız ve gençliğe yönelik yaptığınız hizmetlerden dolayı şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum. Biz gençlere verdiğiniz önemin farkındayız. Genç MÜSİAD olarak belediyemizin her zaman yanında olmaktan mutluluk duyarız.” dedi.

Genç MÜSİAD üyeleriyle samimi bir ortamda gerçekleştirdikleri sohbetin ardına Başkan Aşgın, Genç MÜSİAD Başkanı Erdem Arslan ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



(Haber Merkezi)

