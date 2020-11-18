Başkan Gelgör, kültür gezileri için otobüs aldı
Osmancık Belediyesi kültür gezilerinde kullanılmak üzere otobüs aldı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, alınan otobüsün Osmancık’a doğru yola çıktığını duyurdu.
Güncel 18.11.2020, 15:28
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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir bilgi notu paylaşan Başkan Gelgör, seçim öncesi verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini hatırlatarak, ”Halkımıza vermiş olduğumuz bir sözümüzü daha gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Seçim öncesinde söz verdiğimiz kültür gezilerini gerçekleştirmek üzere aldığımız otobüsümüz ilçemize doğru yola çıktı. Ne söz verdiysek, ne vadettiysek bir bir yerine getiriyoruz. Osmancık halkı her şeyin en güzeline layık. Biz de Osmancık halkının hizmetkarıyız.” ifadelerini kullandı.
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