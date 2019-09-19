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Başkan Aşkın restorasyonu inceledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, restorasyonu devam eden Velipaşa Hanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Aşkın restorasyonu inceledi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, restorasyonu devam eden Velipaşa Hanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 22:20
Başkan Aşkın restorasyonu inceledi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen ve geçtiğimiz yıl içerisinde restorasyonuna başlanan Velipaşa Hanı’nda çalışmalar aralıksız devam ederken Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın beraberinde Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel ile birlikte çalışmaları inceledi. Handaki çalışmalarını sürdüren personele kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Aşgın çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Tarihi yaşatmak adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Aşgın, “Restorasyonun başarılı bir şekilde tamamlanması ve şehrimizdeki ecdat yadigârı eserlerin ihyası için gerekli çaba ve özeni gösteriyoruz” dedi.

“OSMANLI DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN ÖNEMLİ BİR YAPI”

Yozgat Beylerbeyi Velipaşa tarafından 1865'te yaptırılan Çepni Mahallesi'ndeki tarihi han, uzun bir dönem "Anadolu Oteli" olarak kullanıldı.

Bin metrekare alana inşa edilen iki katlı han, bitişinde bulunan 35 odalı otel kısmıyla 1914 yılında çıkan yangında büyük oranda hasar gördü.

Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahipleri tarafından market ve depo olarak kullanıldı. Tarihi han, geçtiğimiz yıllarda da Çorum Belediyesi tarafından turizme kazandırılmak üzere 35 yıllığına kiralandı.

(Haber Merkezi)

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