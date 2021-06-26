Başkan Aşgın’ın oğlu ve yeğenleri kaza geçirdi

Alınan bilgiye göre Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Aşgın'ın kullandığı 19 ABS 555 plakalı araç Ankara yolu üzerinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek hem bir otomobille çarpıştı hem de takla attı.



Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazada yaralanan Muhammed Aşgın ile arabadaki 3 kişinin tedavisine başlandı. Olay yerine giden Belediye Başkanı Aşgın da inceleme yaptı.



Çorum Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın oğlu Muhammet Emin Aşgın ve iki yeğeninin olduğu aracın sağanak yağışın etkisiyle Ankara Yolu KSS kavşağı yakınında yoldan çıkarak takla attığı belirtilerek; “Araçta büyük çaplı hasar meydana gelmesine karşın çok şükür araçta bulunan her 3 kişide de herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Muhammet Emin Aşgın ve diğer yolcular evlerinde istirahat etmekte olup; geçmiş olsun temennisini ileten, arayan soran herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

ÇORUM HABER, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın oğlu Muhammet ile yeğenlerine geçmiş olsun diyerek acil şifalar diler.

(Haber Merkezi)

