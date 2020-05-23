Başkan Aşgın’ı sokakta yakaladık!

Çorum Haber mikrofonlarına konuşan Başkan Aşgın, tüm hemşerilerinin Ramazan bayramını kutladı.

Dünyanın merkezindeyiz diyen Başkan Aşgın “Güvercinlerimizi yemlemek için buradayız. Biz görevimizin başındayız. Şu an tüm çalışmalarımız hemşerilerimizin daha huzurlu daha sağlıklı günler geçirmesi için. Başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm insanlığın, Müslüman aleminin Ramazan Bayramını gönülden tebrik ediyorum. İnşallah koronanın olmadığı yine mutluluğun, huzurun, sağlığın olduğu, parklarımızın, bahçelerimizin cıvıl cıvıl olduğu, torunların ninelerinin ellerini öptüğü, büyüklerin küçüklere harçlıklar verdiği, yanaklarından öptüğü bayramları da Rabbim inşallah tez zamanda kavuşturur diyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını el kalbi en içten duygularımla tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.