Başkan Aşgın’ı halka sorduk
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Yusuf Çınar’ın sunduğu Dobra programında halkın kendisine yönelttiği soru ve mesajlara cevap verdi.
Güncel 10.07.2020, 13:38
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Önceki gün Park Bahçeler Müdürlüğünde gerçekleşen programda konuşan Aşgın, “Benim dönemimde kenar mahalleler de olmak üzere tüm mahallelere eşit hizmet götürüyoruz. Ayrımcılık söz konusu olamaz” dedi.
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