Başkan Aşgın’dan ziyaretler

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın beraberinde Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile birlikte ilk olarak Çorum Asker Alma Bölge Başkanı ve İl Garnizon Komutanı Personel Albay Ferhan Işık’a iade-i ziyarette bulundu. Albay Işık’a görevinde başarılar dileyen Başkan Aşgın, misafirperverliği için de teşekkür etti. Garnizon Komutanı Işık da ziyaret nedeniyle Başkan Aşgın ve beraberindeki heyete teşekkür etti.



Belediye Başkanı Aşgın daha sonra ise İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Jandarmanın huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı olduğunu belirten Aşgın, kendilerine görevlerinde kolaylıklar diledi. Albay Uzunoğlu da ziyaret nedeniyle Aşgın’a teşekkür etti.

Başkan Aşgın Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Bekir Eken'e de iade-i ziyarette bulundu. Başkan Aşgın ile Başkan Yardımcısı Çöplü ziyarette Bekir Eker’i yeni görevinden dolayı kutlayarak başarı dileklerini sundu.



Aşgın ile Çöplü son olarak geçtiğimiz aylarda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevine başlayan Levent Tuzcu’yu ziyaret ederek bir süre görüştü. İŞKUR’un çalışmaları hakkında bilgi alan Aşgın ile Çöplü, Tuzcu’yu kutlayarak yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

(Haber Merkezi)

