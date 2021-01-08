Başkan Aşgın’dan Yavruturna Mahalle Muhtarına ziyaret

Yavruturna Mahallesinin kendileri için çok önemli bir mahalle olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yavruturna’nın küçük bir mahalle olmasına karşın yaptıkları çalışmaların çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

2020 yılı içerisinde Yavruturna’ya yapılan alt - üstyapı ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, “Yavruturna Mahallemize 230 metre yağmur suyu hattı, 668 ton asfalt serimi yaptık. 136 ailemiz Gıda Bankamızdan alışveriş yaptı, 127 ailemize gıda paketi verdik. 48 ailemize de giysi yardımında bulunduk. Mahallemizde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan 29 esnafımıza sosyal yardım çeki hediye ettik.” dedi.

KIBRIS VE GAZİ CADDELERİ BAĞLANACAK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kıbrıs Caddesi ve Gazi Caddelerini birbirine bağlayacak olan bir çalışmayı başlattıklarını söyledi. Bu ki caddenein bağlanacak olan çalışmayı heyecan duydukları bir proje olarak açıklayan Başkan Aşgın, “Kadeş Barış Meydanı otoparkı kapısından, Kıbrıs Caddesine yeni bir bağlantı yolu açıyoruz. Gazi Caddesi ile Kıbrıs Caddesini birbirine bağlayacağız. Kamulaştırmalarımızı tamamladık. Kamulaştırma sürecinde çok yapıcı davranan o bölgedeki hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Baharla beraber bu yolumuzu da tamamlamış olacağız. Yolun yapımı esnasında mecburen kaldırdığımız türbenin ismini de Garip Dede Sokak olarak bu yola verdik.” dedi.

“ALİ” OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar da Başkan Aşgın’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Adalet, liyakat ve istişare ile hareket eden bir belediye başkanına sahibiz. Mahalle sakinlerimiz, Belediyemizin hizmetlerinden çok memnun ve Belediyemizi takdir ediyor” dedi.

Muhtar Metin Kaşar, “Başkanımız bu yola çıktığında ‘ALİ’ olacağım demişti. Biz, ‘ALİ’ olduğuna yani adaletle, liyakatle ve istişareyle bu şehri yönettiğine, her yere eşit hizmet götürme çabasında olduğuna şahidiz. Başkanımız, mahallemize kazandırılacak hizmetlerden bahsetti. Biz başkanımıza gidip bunları istişare ettiğimizde önem verdi, değer verdi ve nihayetinde bu hizmetler gerçekleştirilecek. Yapılacak işler gerçekten kayda değer işler. Hem mahallemizin ufku genişleyecek hem de şehir merkezimize görüntü olarak artı değer katacak” diye konuştu.

Muhtar Metin Kaşar, Yavruturna mahallesine yapılan tüm hizmetler için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.