Başkan Aşgın’dan Ülkü Ocakları’nın kampanyasına katkı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulmadığı Çorum’da iftar yemekleri, Ülkü Ocakları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Mahallelerde maddi durumu iyi olmayanları önceden tespit eden Ülkü Ocakları, ihtiyaç sahiplerine yemekleri ulaştırıp onların yüzlerini güldürüyor.



Ramazan heyecanının yaşandığı Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, iftar yemeği etkinliğine katkı sağladı. MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Üyesi Selim Güloğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette Aşgın, Ülkü Ocakları’nın çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Tosik de “Ülkü Ocakları olarak; düzenlediğimiz iftar programına yaptıkları katkıdan dolayı Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür ederiz. Rabbim bu mübarek günler hürmetine yapılan hayırları yüce katında makbul eylesin” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

