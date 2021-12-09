Başkan Aşgın’dan “temizliğin kahramanlarına” ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sabah mesaisine Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını “temizliğin kahramanları” olarak isimlendiren Başkan Aşgın, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Çorum’un temizlikle bir’inci olduğunu, Çorum’un temizliğinin şehre gelen herkes tarafından dillendirildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sabahın erken saatlerinde mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Fedakârca, aşkla çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.” dedi.



Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Aytekin’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşana Başkan Aşgın, “Sabahın bereketini sizlerle paylaşmak istedik. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel işler yapıyorsunuz. Belediyemizin yüz akı işlerinden biri temizlik. Çorum, temizliğiyle anılan bir şehir. Yıllardan beri bu böyle. Çorum denilince akla temizlik geliyor. Bunun da arkasında siz gizli kahramanlar varsınız.” dedi.

Tüm çalışanların görevlerini layıkıyla yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Allah sizlerden razı olsun, samimiyetle çalışıyorsunuz. Bundan sonra da hep beraber inşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Aşgın, daha sonra Sanayi Müfrezesi ve Şehirlerarası Otobüs Terminalini de ziyaret ederek çalışanlarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Aşgın, vatandaşlardan gelen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.