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Başkan Aşgın’dan sosyal mesafe uyarısı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, her fırsatta koronavirüse karşı vatandaşları uyarıyor. Gazi Caddesi, Bahabey Caddesi, Osmancık Caddesi, Emek Caddesi ve Cemilbey Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Aşgın, ziyaret ettiği yerlerde maske ve Çorum Belediyesi tarafından sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla hazırlanan rozetlerden hediye etti.

Başkan Aşgın’dan sosyal mesafe uyarısı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, her fırsatta koronavirüse karşı vatandaşları uyarıyor. Gazi Caddesi, Bahabey Caddesi, Osmancık Caddesi, Emek Caddesi ve Cemilbey Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Aşgın, ziyaret ettiği yerlerde maske ve Çorum Belediyesi tarafından sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla hazırlanan rozetlerden hediye etti.

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:15
Başkan Aşgın’dan sosyal mesafe uyarısı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Başkan Aşgın, maske ve eldiven takmayanları uyardı ve vatandaşlara maske dağıttı.

Belediye 300 bin maske dağıtacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi tarafından şehrin genelinde sürdürülen koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aşgın, bu süreçte gece gündüz çalışan Belediye personeline teşekkür etti.

Tedbirler kapsamında semt pazarları başta olmak üzere halk otobüsleri gibi yerlerde 300 bin maske dağıtımı yapacaklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Koronavirüsle mücadelemiz ilk andan itibaren büyük bir hızla sürüyor. Bu zamana kadar şehrimizi virüsten temizlemek için 5 bin litre dezenfektan, 50 bin eldiven, bin adet sosyal mesafe uyarı rozeti ve 5 bin tulum dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca, şehrimizin ana cadde ve sokaklarını 10 bin litre sıvı sabun ile yıkadık. İnşallah yaptığımız tüm bu çalışmalarla şehrimizde vaka sayısı en asgari düzeyde olacak. Hemşehrilerimizden de isteğimiz evlerinde kalmalarıdır.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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