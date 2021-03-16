Başkan Aşgın’dan Sobacı’ya kutlama
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret ederek kutladı.
Güncel 16.03.2021, 20:30
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Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerini de hazır bulunduğu ziyarette Dr. Ömer Sobacı’nın şahsında tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Başkan Aşgın, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs salgını sürecinde verdiği insanüstü mücadeleden dolayı teşekkür etti.
Dr. Ömer Sobacı da nazik ziyareti için Başkan Aşgın ile Candan’a teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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