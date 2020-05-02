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Başkan Aşgın’dan sendika başkanlarına tebrik telefonu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Başkan Aşgın, sendika başkanlarını telefonla arayarak kutladı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:53
Başkan Aşgın’dan sendika başkanlarına tebrik telefonu

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da faaliyet gösteren Hak-İş, Türk-İş ve DİSK’e bağlı başkan ve temsilcileri arayan Aşgın, “Tüm sendika başkanlarımızın, il temsilcilerimizin ve alın teriyle helal kazancın peşinde olan ve ülkemizin gelişiminde çok önemli bir yere sahip Türkiye’deki tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. 
Sendika başkanları, Başkan Aşgın’a teşekkürlerini iletirken, bu uygulamanın bir ilk olduğunu dile getirerek bu nazik davranıştan dolayı memnuniyetlerini ifade etti. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 02.05.2020 11:56
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