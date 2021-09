Başkan Aşgın’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, sünnet şölenine katılarak çocukların sünnetini gerçekleştiren doktorlar ve hastane yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Aşgın’a Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Sak eşlik etti.

Sağlık çalışanlarına korona virüs sürecinde gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sünnet şölenimiz kapsamında gelen çocuklarımızın sünnetlerini yaptıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



Başkan Aşgın, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastane Başhekimliğimiz büyük bir özveriyle çalışıyor ve şehrimize çok güzel hizmetler veriyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde sağlık çalışanlarımızın arkasında durmaya onları her şartta desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastane doktorlarına ve sağlık çalışanlarına başarı belgesi, çiçek ve hediye takdim etti.

'Belediyemiz her zaman destekçimiz oldu'

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Belediyemiz her zaman bizim destekçimiz oldu. Pandemi ile mücadelede şehrimizin başarılı iller arasında olmasında belediyemizin tahsis ettiği araçların çok büyük faydası oldu. Belediyemizi arayıp bir şey istediğimizde bize hiç bir zaman olmaz denmedi. Ayrıca şehrimize kazandırılacak olan onkoloji hastanemizin yapımına verdikleri katkılar ve tüm destekleri için başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm belediye çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.