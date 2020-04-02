Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89511
ALTIN
343.131
DOLAR
6.6179
STERLİN
8.1955
EURO
7.1747

Başkan Aşgın’dan sağlık çalışanlarına meyve jesti

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu. 

Başkan Aşgın’dan sağlık çalışanlarına meyve jesti

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu. 

02 Nisan 2020 Perşembe 21:50
Başkan Aşgın’dan sağlık çalışanlarına meyve jesti

Koronavirüsle mücadele konusunda yoğun bir tempo ile çalışan sağlık çalışanlarının moralini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak amacıylaÇorum Belediyesi olarak daha önce Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları için hazırladıkları meyve tabaklarından Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Buhara Özel Hastane ve Elitpark Özel Hastane çalışanları için de hazırladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bizler virüsten uzak durmanın bin bir türlü yolunu ararken, özveri ve fedakarlıklarla yüzyılın belasıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza muhabbetlerimi sunuyor, selamlarımı iletiyorum.” dedi. 
Sağlık çalışanlarına meyve tabaklarını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan teslim etti. 

İlgili Haberler
SON TABLO
SON TABLO
Çorum Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Çorum Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Hitit Üniversitesi yerli yazılımla uzaktan eğitim modülü geliştirdi
Hitit Üniversitesi yerli yazılımla uzaktan eğitim modülü geliştirdi
“Fabrikalar yapan fabrikalar kenti”
“Fabrikalar yapan fabrikalar kenti”
Yardım platformu oluşturuluyor
Yardım platformu oluşturuluyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim