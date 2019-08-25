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Başkan Aşgın’dan pazar gezisi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ziyaret ettiği Cumartesi Pazarı’nda vatandaşlar ve pazarcı esnafının sıcak ilgisiyle karşılaştı. 

Başkan Aşgın’dan pazar gezisi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ziyaret ettiği Cumartesi Pazarı’nda vatandaşlar ve pazarcı esnafının sıcak ilgisiyle karşılaştı. 

25 Ağustos 2019 Pazar 00:10
Başkan Aşgın’dan pazar gezisi

Cumartesi Pazarı’nı gezerek hem vatandaşların ve pazarcı esnafının talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Aşgın, ilk fırsatta pazar yerinin üzerinin kapatılacağının müjdesini verdi. 


Pazar yerinin pazar esnafı ile halka daha huzurlu ve ferah bir ortamda alışveriş yapabilme imkanına kavuşması için üzerinin kapatılacağını açıklayan Aşgın, gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda vatandaşlara hizmet vermesi gerekse vatandaşların daha hijyenik ve daha konforlu ortamda alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmayı belediyenin imkanları doğrultusunda ilk fırsatta gerçekleştireceklerini kaydetti. 
Pazarcı esnafının ve vatandaşların şikayetlerini de dinleyerek, Özel Kalem Müdürü’ne not aldıran Başkan Aşgın, karşılıklı anlayış, iyi niyet ve birlikte hareket edildiği sürece tüm sorunların üstesinden geleceklerini dile getirdi. 


Pazar ziyareti sırasında özellikle kendi ürünlerini üreten pazarcı esnafıyla daha da yakından ilgilenen Aşgın, organik ürün üreticilerine Halil İbrahim bereketi dileyerek, bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu. Pazar yerinde tezgahın başına geçerek satış da yapan Başkan Aşgın ayrıca kendisine ikram edilen meyvelerden de tattı. 
Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ise, pazarcı esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Aşgın’a teşekkür ederek, kendisine pazarcı esnafının istek ve taleplerini içeren bir dosya takdim etti. 
Aşgın’a pazar ziyaretinde Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı, bazı Belediye Meclis üyeleri, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Oda Genel Sekreteri Yılmaz Çamlıbel ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe eşlik etti. 

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