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Başkan Aşgın’dan okutan yarışma

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından bir yarışma başlattı.

Başkan Aşgın’dan okutan yarışma

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından bir yarışma başlattı.

30 Mart 2020 Pazartesi 21:00
Başkan Aşgın’dan okutan yarışma

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sorduğu 5 soruya doğru yanıt verenlere kitap hediye edileceğini belirtti. Başkan Aşgın, sosyal medya hesabındaki takipçilerinden “Şinnemek”, “Bıldır”, “Günülemek”, “Badal” ve “Delaannı” gibi kelimelerin günümüzdeki karşılığını istedi.

Doğru yanıt veren beş kişiye kitap hediye edileceğini belirten Belediye Başkanı Aşgın, kazanan talihlileri de yine sosyal medya hesabından açıkladı.

Kendisi de kitap okurken bir fotoğrafını paylaşan Aşgın açıklamasında Ali Rıza Öztürk, Gülsüm Balat, Ahmet Eker, Kamil Öcal, Nazlı Aşgın Eresen’in sorularına doğru yanıt vererek kitap kazanan talihliler arasında yer aldığını bildirdi.

Aşgın, “29.03.2020 kitap kazananlar listemiz. Tebrik ediyorum, çok hızlılar. Kitapları sizlere biz ulaştıracağız. Yeter ki siz #EvdeKalın” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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