Başkan Aşgın’dan Muhtarlar Günü’ne özel program

Sürekli istişare içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Muhtarlarımızın her biri mahallesinde bizim gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Muhtarlarımıza verdiğimiz öneme binaen Muhtarlıklar Müdürlüğümüzü faaliyete geçirdik. Muhtarlarımız, belediyemizle ilgili herhangi bir işi olduğunda müdürlük müdürlük gezmeden işlemlerini kolayca halledebiliyor. Bundan sonraki süreçte bu iş birliğimiz, bu gayretimiz artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Başkan Aşgın’a teşekkür

Gün boyunca muhtarlarla sürekli bir arada olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, muhtarların takdirini toplamaya devam etti. Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün işlerini çok kolaylaştırdığını, mahallelerinin sorunlarının çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu dile getiren muhtarlar, Belediye Başkanı Aşgın’a da her gün her dakika ulaşabildiklerini dile getirerek taleplerini iletebildiklerini belirtti. Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı ve Çorum Merkez Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Aydın; hep birlikte Çorum için, köy ve mahalleler için el ele, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktan mutlu olduklarını vurgulayarak, “Bu müesseseye hak ettiği değeri gösteren başta Cumhurbaşkanımıza, muhtarlık camiamıza böyle bir programı düzenleyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.