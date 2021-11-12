Başkan Aşgın’dan MHP’ye kutlama

MHP İl Başkanlığı’nın yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle kutlama ziyaretinde bulunan Başkan Aşgın, “Güçlü ve lider ülke Türkiye ideallerimize emin adımlarla birlikte yürüdüğümüz Cumhur İttifakımız MHP İl Başkanlığına yeni binalarına taşınmaları münasebetiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. MHP İl Başkanımız Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanımız Reşit Büzkaya ile yönetimlerine nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Milletimizin aydınlık yarınları ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte …” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, nazik davranışından dolayı misafirlerine teşekkür etti. Aşgın ve Karapıçak birlik beraberlik mesajı verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

