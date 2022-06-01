Başkan Aşgın’dan MEMUR-SEN’e ziyaret

MEMUR-SEN ziyaretinde sözlerine başlarken Türkiye’de sendikal faaliyetlerin önünü açtığı için Necmettin Erbakan’ı, dava ve mücadeleci kimliği ile Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ı hayırla yad eden Başkan Aşgın, “Bizim, her türlü eylemimizin arkasında onu tetikleyen bir paradigma var. Bu Paradigma ne derseniz: Din, değerler, tarihimiz ve medeniyetimiz. Şanlı tarihimle özdeşleşmeyen, İslam Medeniyetimizin bir çıktısı olmayan, dinle, değerlerimizle çatışan hiçbir şeyde biz olamayız. Bizim partimiz herhangi bir parti, sendikamız herhangi bir sendika, biz herhangi bir şahız değiliz. MEMUR-SEN bu değerleri temsil eden bir sendikadır. Bu değerlerimizden ödün vermeden, dünya menfaatlerini bir kenara bırakırsak MEMUR-SEN olarak, parti olarak, Halil İbrahim Aşgın olarak Allah bizim yolumuzu açar ve surdaki o gediğe o mukaddes dava taşını yerleştiririz” diye konuştu.

Eğitimle ilgili birçok projede Çorum Belediyesinin paydaş veya destekçi olduğunu belirten Başkan Aşgın, bundan sonra da MEMUR-SEN’in yaptığı tüm projelerde destekçi olacaklarını belirtti.

“DEĞERLER SENDİKACILIĞI YAPIYORUZ”

AK Partinin başarımlarını takip ettiklerini ve 2002 yılından bugüne kadar tüm alanlarda olduğu gibi sendikal faaliyet alanında da birçok kazanım elde ettiklerini ifade eden MEMUR-SEN İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, “İlkemiz şu oldu; hiçbir zaman algı sendikacılığı yapmadık. Her zaman hizmet sendikacılığına odaklandık. Memurlarımızın özlük haklarını bir tık daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz bunun mücadelesini verdik. Tabi sadece özlük mücadelesi vermiyoruz Sayın Başkanım, aynı zamanda bir özgürlük mücadelesi de verdik. Eski Türkiye’yi canlandırmak isteyenlere karşı 28 Şubat sürecini ve hain FETÖ kalkışmasını da unutmadık. Bu anlamda STK'ların milli iradeden yana tavır almasınıçok kıymetli buluyoruz. Öte yandan biz, sizin de bahsettiğiniz değerler üzerine sendikacılık yapıyoruz.” dedi.

“BAŞKAN AŞGIN’A DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

MEMUR-SEN İl Temsilcisi Çınar Çorum’da yaptıkları her türlü projede yanlarında olan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a destekleri ve projelerdeki işbirliği için teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

