Başkan Aşgın’dan maske uyarısı

Toplantıda konuşan Başkan Halil İbrahim Aşgın, Lübnan’da yaşanan patlamada ölenlere başsağlığı diledi. Bu yüzyıl insanlık vicdanını kanatan, esefle anılacak olaylara şahit olunduğunu belirten Başkan Aşgın, “Rabbim böyle bir felaketi ne Lübnan’a ne de dünyada başka bir ülkeye yaşatmasın” dedi. Konuşmasında Ayasofya’nın ibadete açılması konusundan da söz eden Başkan Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu mabedri tekrar müminlerle buluştkurduğu için teşekkür ettiklerini vurguladı. Açış konuşmasında maske takılması konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Aşgın, Maske takmamak kul hakkıdır. Yapmanız gerekirken yapmadığınız bir işten dolayı başka birisi zarar görmüşse bu kul hakkına girer. O açıdan herkes maskesini taksın” dedi.

Konuşmanın ardından gündem maddelerine geçildi. Yapılan toplantıda Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Qalqilia şehriyle kardeş şehir olunması oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Qalqilia’nın Kudüs davasının önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, kardeş şehir uygulamasının faydalı olacağını dile getirdi. Yapılan konuşmanın ardından Çorum’un Qalqilia ile kardeş şehir olması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi görüşüldü. Bayat Mahallesinde bulunan yollara isim verilmesi uygun görülürken Gazi Caddesi ile Çamlık Caddesi arasında kalan imar yoluna Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği’nin dilekçesi ile Şehitlik Caddesi ismi verilmesine karar verildi.

ÇORBİS FİYATLAR BELİRLENDİ

Öte yandan Çorum Akıllı Bisiklet Sistemi ile ilgili ücretler de belirlendi. Akıllı bisiklet yıllık üyelik bedeli 75 lira olurken, kart bedeli 15 lira, saatlik kullanım bedeli 1 lira, kredi kartı blokaj ücreti 25 lira, 24 saati geçen kullanımlarda ilk 1 saat sonrası her saat için 5 lira, akülü araba kullanım ücreti ise 10 lira olarak belirlendi.

İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARINA ÜCRET

Belediye Meclisi toplantısında İnşaat ve yıkıntı atıklarının bertarafı konusunda da ücretler belirlendi. Dökme olarak gelmesi halinde ton başına 8.5 lira, 50 kg’ı geçmeyecek her torba için 0.5 lira, tonaj ölçümünün yapılamadığı durumlarda ise araç taşıma kapasitesi 8 m3 e kadar olan kamyonetler için 110 lira, 8 m3-15 m3’e kadar olan araçlarda 205 lira, taşıma kapasitesi 15 m3’ten büyük araçlar için de 300 lira ücret alınmasına karar verildi.

Toplantıda evsel Atıkları Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanmakta iken Temmuz ayı itibariyle İl Özel İdaresi tarafından toplanmaya başlanacak olması nedeniyle köylere tahsis edilen 429 adet çöp konteyneri bedelsiz olarak İl Özel İdaresi’ne devredildi.

BELEDİYE HOBİ KÖYÜ YAPACAK

Belediye Meclis Toplantısı’nda Kuruçay Köyü, İbrahim Çayırı ve Ayarık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 230 hektarlık alanda da imar planı görüşülerek kabul edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, seçim sözlerinden birisi olan hobi köyü projesini hayata geçireceklerini büyük bölümü belediyeye ait olan arazide çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Başkan Aşgın, hobi köyü kapsamında başka uygun yerlerin de araştırmasını yaptıklarını vurguladı.

(Erkan BAYATLI)