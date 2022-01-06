Başkan Aşgın’dan işçilere teşekkür

Çorum’da su konusunda yapılan çalışmalarla takdir toplayan Çorum Belediyesi, kuraklığın zirveye ulaştığı bu dönemde büyük ve başarılı bir sınav veriyor. Bu süreci sıkıntısız atlatmak için gece gündüz çalışan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekibi, yeni su kaynaklarını Çorum ile buluşturarak kente su sıkıntısı yaşatmadı.

Belediye Başkanı Dr. Aşgın zor bir dönemde fedakarca çalışan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekibini ziyaret etti. Günün erken saatlerinde işçilerle bir araya gelen Başkan Aşgın, fedakarca çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür eti.

53 kilometrelik Koçhisar İsale Hattı’nı 1 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren Başkan Aşgın, su kaynaklarının tükendiği bir noktada Koçhisar Barajı’nın Çorum’a can suyu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Orman Bakanlığı, DSİ ve Çorum Belediyesi’nin gayretleriyle Koçhisar İsale Hattı’nın Çorum’a ulaştığını ve geçtiğimiz haftadan itibaren arıtma tesisiyle buluştuğunu dile getiren Aşgın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışanlarının da 24 saat esasıyla çalıştığını vurgulayan Başkan Aşgın, özverili çalışmalarından dolayı personelini tebrik etti.

Aşgın, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nü ziyareti sırasında çay ve simit ikramında bulunarak işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.



(Uğur GÖRKEM)

