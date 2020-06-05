Başkan Aşgın’dan hırsız giren muhtarlığa ziyaret

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 1 Haziran günü muhtarlık binasına girerek cep telefonu ile 40 TL parayı alarak kayıplara karışan kişinin kamera görüntülerini de paylaşarak muhtarlık binasına giren hırsızın yakalanması için gerekli şikayetleri yaptığını bildirmişti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile beraberindeki diğer mahalle muhtarlarından oluşan heyet de dün Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’nı ziyaret etti. Muhtar Hasan Belli’ye yaşanan hırsızlık olayından duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aşgın, ziyaretle ilgili yaptığı duyuruda “Geçtiğimiz günlerde Gülabibey Mahalle Muhtarlığımızda yaşanan hırsızlık olayı sebebiyle muhtarımız Hasan Belli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Diğer muhtarlarımızı da orada görmek birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi oldu. Çorum için hep birlikte #AşklaÇalışıyoruz” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)