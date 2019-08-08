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Başkan Aşgın’dan, Hayvan Pazarında inceleme

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hayvan Pazarında incelemede bulundu. 

Başkan Aşgın’dan, Hayvan Pazarında inceleme

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hayvan Pazarında incelemede bulundu. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:34
Başkan Aşgın’dan, Hayvan Pazarında inceleme

Pazar ziyaretinde esnafla bir araya gelerek sohbet etden Başkan Aşgın, ayrıca vatandaşların taleple-rini de dinledi. Aşgın,ziyarette vatandaşlarla tüccarlar arasında oluşan pazarlığa da dahil olarak arabuluculuk yaptı. 
Çorum’un bir çok ile göre modern bir hayvan pazarına sahip olduğunu belirten Başkan Aşgın, pazara gelen hayvanların ise mutlaka veteriner kontrolünden geçtiğini ifade etti. 
Aşgın, pazara getirilen hayvanların Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından denetimden geçtiğini, sabah erken saatlerde hayvan girişi ile başlayan denetimlerin, akşam saatlerine kadar devam ettiğinin altını çizdi. 
İncelemeler sırasında Aşgın’a Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın, Zabıta Müdürü Fatih Sak eşlik etti. 

(İHA)

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