Başkan Aşgın’dan Hacı Bektaş Veli Vakfına destek

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel, İmar ve Şehircilik Müdürü Yüksel Poyraz’ın da yer aldığı ziyarette Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy, vakıf çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Hacı Bektaş Veli Vakfının önünde bulunan 4 dönümlük arsanın kendilerine ait olduğunu ve bu arsanın da Sosyal Tesis Kültür alanı olarak işaretlenmesi talebini ileten Nurettin Aksoy, Belediye mülkiyetinde olan 960 m2’lik yolun da vakfa verilmesi konusundaki talebini iletti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuyla ilgili çalışması yapılması için başkan yardımcıları ile imar ve şehircilik müdürüne talimat verdi. Aşgın, planlama ve mülkiyet konusunda Çorum Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.