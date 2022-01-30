Başkan Aşgın’dan, engelli vatandaşa ziyaret

Koronavirüs salgınından korunmak için şehir merkezindeki evlerinden bağ evine yerleşen Murat Üğül ve annesi Mürüvvet Üğül’ü evlerinde ziyaret eden Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin kimsesizlerin kimsesi, darda kalanların çaresi olduğunu söyledi. Yoğun kar yağışı ile şehir merkezinde ana arterlerde, caddelerde ve sokaklarda gece gündüz demeden sürdürdükleri karla mücadele çalışmaları esnasında Murat Üğül’den gelen bir mesaj sonrası ekipleri anne oğlun mahsur kaldığı bu bölgeye yönlendirdiklerini vurgulayan Aşgın, “Murat kardeşimiz ve Mürüvvet annemizi ziyaret ederek hatırlarını sormak istedik. İnşallah yaz aylarında havaların daha güzel olduğu bir günde kendilerini yine ziyaret edeceğiz.” dedi.

Murat Üğül ve annesi Mürüvvet Üğül ile bol bol sohbet eden Başkan Aşgın’ın kendilerine gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti ifade eden Murat Üğül, “Kimseye yük olmadan yaşamaya çalışıyoruz. Ani bastıran kar yağışı sonrası burada mahsur kaldık. Başkanıma mesaj attım. Allah O’ndan razı olsun. Talimatıyla ekipleri buraya yönlendirdi. Bizi bu durumdan kurtardı. Bugün de ziyaretimize geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

