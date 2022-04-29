Başkan Aşgın’dan çölyak hastalarına “glutensiz menü” müjdesi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çölyak hastaları ile iftarda bir araya geldi. Velipaşa Hanın’daki iftar programında masaları tek tek ziyaret eden Başkan Aşgın, misafirleriyle sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti. İftara katılanlar çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glutensiz yiyeceklerle iftarlarını açtılar.

İftarda bir konuşma yapan Başkan Aşgın, çölyakın bir hastalık olmadığını ve bunun bir hastalık olduğunu düşünmediklerini belirterek, “Çölyak bir farkındalık. Özel olarak beslenmeleri gerekiyor. Bazı besinlere dikkat etmeleri gerekiyor. Bu dikkat olduktan sonra herhangi bir problem yok” dedi.

Çölyak hastalarından belediye sosyal tesislerinde glutensiz menü hazırlanmasına yönelik talepleri ilgili de açıklama da bulunan Başkan Aşgın, “Bununla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Ramazan Bayramı’ndan hemen sonra Kadeş Meydanı’nda bulunan sosyal tesislerimiz de çölyaklı kardeşlerimiz için de özel bir menümüz olacak. Nasıl ki tüm hemşehrilerimiz oradan en güzel şekilde istifade ediyorsa sizlerde oradan en güzel şekilde istifade edeceksiniz. Hayırlı olsun” dedi.

Çorum çölyak derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ise, dernek olarak amaçlarının çölyaklıların hayatlarını kolaylaştırabilmek olduğunu, çölyaklıların hayatlarını daha kolay şekilde idame ettirebilmelerini sağlamak için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek, desteklerinden dolayı, Valilik, Çorum Belediyesi ve milletvekillerine teşekkür etti.

İftara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan katıldı.