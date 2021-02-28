Başkan Aşgın’dan cadde turu
Güncel 28.02.2021, 19:08
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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaş ve esnafla arasını “sıcak” tutmaya devam ediyor.
Her fırsatta değişik cadde ve sokaklarda esnaf ziyaretlerini sürdüren Başkan Aşgın, Gazi Caddesi üzerinde ziyaretlerde bulundu.
Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Aşgın, sorun ve talepleri dinledi.
Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Soğuğu sert insanı mert memleketimizin gönül ehli esnafını ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Esnafımıza bereketli kazançlar diledik” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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