Başkan Aşgın’dan Bedesten ve Çok Katlı Yeraltı Otopark’ında inceleme

Çorum Belediyesi olarak kültür vizyonu ve turizm alt yapısını geliştirme konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Aşgın, Bedesten gibi yapılarla Çorum’u donattıklarını vurguladı. Başkan Aşgın, “Önce Çoruminia’yı yaparak başladık. Tarihi Kültür Yolu projemiz devam ediyor. Dikiciler Arastamızdaki restorasyon çalışmamızı tamamladık ve önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Saat Kulemizin etrafındaki dükkânlarda Cephe Sağlıklaştırma çalışmamızı tamamladık.” dedi.



“BEDESTEN HIZLA YÜKSELİYOR”

Bedesten inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini, şehre böylesine güzel bir eserin kazandırılması için herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tarihi görünümlü Bedesten’de 22 dükkân, 2 katlı 211 araçlık yer altı otoparkı yer alacak. Otopark kısmı büyük oranda tamamlandı. Firma güzel çalışıyor. Bedesten hızla yükseliyor. Şehrimize böyle güzel bir eseri kazandırmak için herkes elinden geleni yapıyor. Firma çalışanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan bu güzel eseri de şehrimize kazandırmış olacağız. Bu yıl içerisinde açılışını gerçekleştirecek olmanın da heyecanını yaşıyoruz.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Bedesten inşaatı inceleme ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Etüd Proje Müdürü Sait Toraman ve firma yetkilileri hazır bulundu.



