Başkan Aşgın’dan Av. Koldaş’a taziye

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ilimizin sevilen avukatlarından Mustafa Güral Koldaş'ın Samsun'da yaşayan ablası Gülay Koldaş Güney’i kaybetmesi nedeni ile taziyelerini iletti.

Kanser hastalığına yenik düşerek hayata veda eden Çocuk Çiçek Yaşam Paylaşım Derneği kurucularından Gülay Koldaş Güney’in cenazesi önceki gün Ulucami’de kılınan namazın ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Ulucami’deki cenaze törenine Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, Belediye Meclis üyeleri ve birim amirleri ile birlikte katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Av. Mustafa Güral Koldaş’a başsağlığı dileklerini iletti.

(Haber Merkezi)

