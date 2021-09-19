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Başkan Aşgın’dan anlamlı jest
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleninde 37 yıllık nostaljik makam aracını sünnet şölenine katılan engelli çocuklara tahsis etti. Başkan Aşgın’ın bu davranışı aileleri duygulandırdı.
Güncel 19.09.2021, 17:46
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Belediye tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 323 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Saat Kulesi’nden başlayan sünnet konvoyu şehir turu yaptı. Başkan Aşgın da konvoya 1984 model Buick marka klasik otomobille katıldı. Konvoyun Hıdırlık’ta dua etmek için mola verdiği esnada sünnet kıyafetleriyle engelli gençleri gören Başkan Aşgın, klasik otomobili gençlere tahsis etti.
(Haber Merkezi)
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