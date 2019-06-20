Başkan Aşgın’dan, Ahlatcı, Alapala ve Barlık’a kutlama

Başkan Aşgın’ın bu konudaki mesajı şöyle:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan, ‘Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018’ araştırması listesinde ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine büyük katkılar sağlayan Ahlatcı Kuyumculuk (107), Alapala Makine (768) ve Uğur Makine (909) yer alıyor. Bu başarı şehrimiz sanayisinin gücü ve öneminin de bir göstergesi. İş adamı Ahmet Ahlatcı'yı, İsmail Alapala'yı ve Uğur Barlık'ı tüm hemşehrilerimiz adına tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” (Haber Merkezi)