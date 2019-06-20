Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94244
ALTIN
253.227
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3310
EURO
6.5442

Başkan Aşgın’dan, Ahlatcı, Alapala ve Barlık’a kutlama

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı arasında yer alan Ahmet Ahlatcı, İsmail Alapala ve Uğur Barlık’ı kutladı.

Başkan Aşgın’dan, Ahlatcı, Alapala ve Barlık’a kutlama

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı arasında yer alan Ahmet Ahlatcı, İsmail Alapala ve Uğur Barlık’ı kutladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:35
Başkan Aşgın’dan, Ahlatcı, Alapala ve Barlık’a kutlama

Başkan Aşgın’ın bu konudaki mesajı şöyle:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan, ‘Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018’ araştırması listesinde ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine büyük katkılar sağlayan Ahlatcı Kuyumculuk (107), Alapala Makine (768) ve Uğur Makine (909) yer alıyor. Bu başarı şehrimiz sanayisinin gücü ve öneminin de bir göstergesi. İş adamı Ahmet Ahlatcı'yı, İsmail Alapala'yı ve Uğur Barlık'ı tüm hemşehrilerimiz adına tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bin 500 keklik doğaya salındı
Bin 500 keklik doğaya salındı
29. mezuniyet coşkusu
29. mezuniyet coşkusu
Fatma Kolcu karne dağıttı
Fatma Kolcu karne dağıttı
“Farkımı fark et hayalimi keşfet”
“Farkımı fark et hayalimi keşfet”
Prefabrik muayene baca elemanı alımı için ihale
Prefabrik muayene baca elemanı alımı için ihale
Önlisans programlarına öğrenci alımı onaylandı
Önlisans programlarına öğrenci alımı onaylandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim