Başkan Aşgın’a teşekkür ziyareti

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın göreve geldiği ilk günden beri kendilerine her anlamda destek olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirten Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, “Başkanımızın gönülden ve samimi desteğini biz her zaman yanımızda hissediyoruz. Son dönemde de annelerimizin rehabilitesi için derneğimizde bir dikiş kursu açmak istedik. Allah razı olsun başkanımız da dikiş makinesi ve overlok makinesi sözü verdi. Makineler derneğimize teslim edildi ve annelerimiz orada kurs görmeye başladı. Annelerimizle birlikte gelelim ve teşekkür edelim istedik” dedi.

Başkanlığı döneminde Çorum’da STK’ların en büyük destekçisi olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz, çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Mavi Umutlar Kadın Kooperatifimiz ve Otizm Gönüllüleri Derneğimiz şehrimize değer katan sivil toplum örgütlerimizden. Bir heyecan var, bir gayret var, bir azim var. Bir şeyleri başarma duygusu ön planda ve bunu da başarıyorsunuz. Orada hem otizmli yavrularımız için hem velileri için çok güzel bir ortam oluştu. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman üreten, çalışan, heyecanını sürdüren tüm STK’larımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi ve ziyaretlerinden dolayı Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ile Mavi Umutlar Kadın Kooperatifi temsilcilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)