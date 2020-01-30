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Başkan Aşgın’a pazarcı esnafından teşekkür

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, sebze pazarlarında yaptığı düzenlemelerle pazarcı esnafının işlerini kolaylaştıran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Başkan Aşgın’a pazarcı esnafından teşekkür

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, sebze pazarlarında yaptığı düzenlemelerle pazarcı esnafının işlerini kolaylaştıran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

30 Ocak 2020 Perşembe 01:09
Başkan Aşgın’a pazarcı esnafından teşekkür

Göreve geldiği günden bu yana esnaf dostu bir hizmet anlayışı sergileyen ve oda üyesi esnafının talep ve sorunlarını ivedilikle çözüme kavuşturan bir Belediye Başkanı ile çalışmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Erdoğan Yılmaz, “Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın bugüne kadar hep esnafın yanında oldu. Kendisine oda üyelerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Semt pazarlarının tertip, düzen ve vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapabildikleri alanlara sahip olduğunu vurgulayan Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz, önümüzdeki aylarda yine belediye ile yapacakları ortak çalışma ile pazar yerlerinin güvenliğinin de en üst seviyede sağlanacağını kaydetti.

Yine belediye tarafından hayata geçirilen kadınlara özel ücretsiz pazar servisinin de büyük ilgi gördüğünü dile getiren Yılmaz, bu uygulamada da emeği geçen herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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