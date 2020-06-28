Başkan Aşgın’a bakırcı esnafından teşekkür
Çorumlu esnaf ve sanatkarlar belediyenin çalışmalarından memnun. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim başta olmak üzere tüm belediye birimlerine bir teşekkür de bakırcı esnafından geldi.
Güncel 28.06.2020, 18:52
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Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Bakırcılar Esnaf Odası üyeleri Oda Başkanları Sedat Ek’le birlikte Bakırcılar Arastası’nda bir araya gelerek, Çorum Belediyesi’nin arastada yaptığı yol, tretuvar ve bakım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Bakırcılar Esnaf Odası Başkanı Sedat Ek, esnaf dostu olarak gördükleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’danoda olarak ne talep ettilerse gerçekleştirildiğini ifade ederek, oda üyeleri adına Başkan Aşgın’a ve tüm belediye birimlerine teşekkür etti. Sedat Ek ayrıca, bakırcılık mesleğinin tükenmeye yüz tutmuş meslekler arasında olduğunu kaydederek, bakırcılık mesleğini ayakta tutmaya çalışan oda üyelerine de minnettar olduklarını sözlerine ekledi.
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