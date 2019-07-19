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Başkan Aşgın’a 15 milyon kredi yetkisi

Çorum Belediyesi Meclisi’nin olağanüstü toplantısı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplandı.

Başkan Aşgın’a 15 milyon kredi yetkisi

Çorum Belediyesi Meclisi’nin olağanüstü toplantısı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 23:00
Başkan Aşgın’a 15 milyon kredi yetkisi

3 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda Başkan Aşgın’a Yeni Belediye Binası inşaatında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan çekilecek olan 15 milyon liralık kredi için yetki verildi.

Söz konusu kredi yetkisine CHP grubu “şerh” düşerken, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, neden şerh koyduklarını anlattı. Sayıştay raporlarında Çorum Belediyesi’nin borçlanma limitini fazlasıyla açtığının ortaya çıktığını belirten Yılmaz, “Çorum’un çözülmesi gereken öncelikli sorunları var. Acil bekleyen sorunlar varken, Belediye binasının inşaatı öncelikli bir konu değil” dedi.

İlgili gündem maddesi AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilerek, Aşgın’a İller Bankası’ndan 15 milyon liralık kredi kullanma yetkisi verildi.

Toplantının bir diğer maddesi ise gayrimenkul satışıyla ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısıydı. Mülkiyeti Belediye’ye ait olan Çepni Mahallesi’ndeki arsanın satışı, takası veya trampasının istendiği ilgili maddeye CHP grubu ‘hayır’ derken, AK Parti ve MHP ise ‘evet’ dedi.

Çorum Belediyesi’nce hazırlanan “imar yönetmeliği” ise oybirliğiyle kabul edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

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