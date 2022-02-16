Başkan Aşgın, Yusuf Ahlatcı ile projeleri görüştü
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kendisini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ile Belediye’nin projeleri, çalışmaları ve yerel gündem konusunda istişarelerde bulundu.
Güncel 16.02.2022, 00:29
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Yukarıda, görüşmeden bir an ve yanda da Hürriyet Meydanı’nda yapılacak düzenlemeler hakkında görüş alışverişi görülüyor. (Haber Merkezi)
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