Başkan Aşgın ve Yusuf Ahlatcı’dan geçmiş olsun

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da Yolyapar’ı telefonla arayarak “geçmiş olun” dediler.

Mehmet Yolyapar’a telefonla geçmiş olsun dileklerini iletenler arasında şu isimler yer aldı: “Emekli Vali Sait Eker, AK Parti önceki dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, emekli Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı İlmettin Köklü, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP eski İl Başkanlarından Gürsel Yıldırım, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, Adana Cumhuriyet Savcısı Muhammet Kutluhan Şenliler, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Prof. Dr. Erdoğan Tuncel, Prof. Dr. Rahmi Türk, Dr. Tuncay Kerman, Dr. Mithat Cerit, Dr. A. Ümit Sayar, Dr. Tarık Şanlı, iş insanları Sait Kömürcü, Mehmet Özdoğan, Halis Durkaya, Dinçer Solmaz, Av. Tugay Afat, Av. Altuğ Afat ve yine sayısız akraba, dost ve meslektaş. Bini aşkın mesaj…. (Haber Merkezi)

