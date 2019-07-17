Başkan Aşgın ve Meclis üyeleri şehitleri unutmadı

15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışan darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan ve Kızılay’da hain darbeciler tarafından vurulan Mustafa Avcu ve TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde şehit olan Ali Karslı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Meclis üyeleri tarafından kabirleri başında anıldı.

Belediye Meclisi’nde grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP grup başkanlarıyla belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte önce Eskikaradona Köyü’nde kabri bulunan 15 Temmuz Şehidi Mustafa Avcu’nun kabrini ziyaret ederek dualar okudu. Şehidimizin babası Ayhan Avcu’nun da yer aldığı ziyarette Akşemseddin Cami İmam Hatibi Sefa Kırcı, Kur’an okudu. Heyet daha sonra şehidimizin baba evine taziye ziyaretinde bulunurken şehidimizin babası Ayhan Avcu, 15 Temmuz şehidi Mustafa Avcu ile ilgili hatıralar paylaştı.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın ve meclis üyeleri, Hıdırlık Mezarlığı’nda kabri yer alan 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı’yı da ziyaret ederek dualar ettiler.

Başkan Aşgın ve meclis üyeleri, Çorum Valiliği programı kapsamında şehitliği ziyaret ettikten sonra 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret etti.

(Haber Merkezi)