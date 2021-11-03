Başkan Aşgın TÜGVA’lı gençlerle bir araya geldi
Son günlerde tartışmaların odağında olan TÜGVA’ya bir destek de Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan geldi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TÜGVA’nın yaptığı gençlik çalışmalarını takip ettiğini belirterek, bu çalışmaların gençler ve memleket için çok önemli olduğunu söyledi.
Yıpratma oyununu bu sefer TÜGVA’ya karşı oynandığını iddia eden Aşgın, bu oyunların Cumhuriyet tarihi boyunca aynı zihniyetin ürünü olarak milli ve manevi değerleri benimseyen STK’lara ve kuruluşlara karşı sürekli tekrar ettiğini öne sürdü. TÜGVA’lı gençlere bu saldırılar karşısında birlik, beraberlik içerisinde ideallerine azimle sarılmaları gerektiğini öğütleyen Başkan Aşgın, “Asla yılmayacağız, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu 2023, 2051. 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu yürüyüşün 2051 ve 2071 hedeflerine ulaşması için bayrağı sizler devralacak ve bu yolda tarihinizden aldığınız güçle hedeflere ulaşacaksınız” dedi.
(Haber Merkezi)
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