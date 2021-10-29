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Başkan Aşgın sanayi esnafıyla kahvaltı'da bir araya geldi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Sanayi sitesinde düzenlenen kahvaltıya Belediye Meclis Üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Oda Başkanı Necmettin Uzun ile sanayi esnafı katıldı. 

Güncel 29.10.2021, 14:44
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Başkan Aşgın sanayi esnafıyla kahvaltı'da bir araya geldi

Belediyenin sanayi sitesi içerisinde yaptığı çalışmaların aksamadan devam ettiğini kaydeden Oto Tamirciler Oda Başkanı Necmettin Uzun, "Yolun altyapısı, rögarı, elektriği gibi diğer işlemlerden dolayı asfalt serimi biraz uzun sürüyor. Buradaki asfalt başladığı gibi bitti esnafımız da mağdur olmadı.” diyerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. 
Göreve geldiği günden itibaren Başkan Aşgın’ın esnaf dostu bir belediyecilik anlayışıyla çalıştığını kaydeden ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, "Esnafın herhangi bir sorunu olduğunda en kısa sürede çözüme kavuşturan Başkan Aşgın’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 
Sanayi sitesine olan yatırımların ve çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Geçtiğimiz 2.5 yıl içerisinde bütün esnafımızla şehri beraber yönetiyoruz. Taahhüt ettiğimiz projelerin yüzde 70’ni tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Esnaf kültürümüzden gelen bir de kapalı çarşı yapalım, tarihi bir bedesten yapalım dedik ve şu anda 32 Milyon TL’lik bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Yeni bağlantı yolu açacağız dedik, projemizde 1 taneydi 3 tane açtık. Sanayi Sitesi’nde çıkabilecek bir yangına daha hızlı müdahale edebilmek için otobüs terminalin içerisine yeni bir itfaiye müfrezesi kurduk” şeklinde konuştu. 

'Esnaftan Başkan Aşgın’a yol teşekkürü' 
Sanayi sitesine ve mahalleye yapılan hizmetler için Başkan Aşgın’a teşekkür eden Çorum Sanayi Sitesi esnafı, Belediye’nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdiler. 
Sanayi esnafından Serdal Pamuk, yeni açılan yolların sanayiye büyük katkısının olacağını belirterek, “Başkanımız bizim isteklerimiz doğrultusunda yollarımızı gayet güzel şekilde yapıyor. Kahvaltı esnasında hem ilimizle hem de sanayimizle ilgili projeler hakkında bizi bilgilendirdi. Bu yol sanayimizin daha verimli çalışması için elzem bir durumdu. Başkanımızın sayesinde yolumuz açıldı ve sanayimize büyük bir katkısı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. 
Altyapı çalışmalarının yanı sıra sanayi sitesi içerisine yapılan mescide verdiği desteği hatırlatan Sanayi esnafından Veysel Çıtak ise "Sanayimize gelen yolu sağlamlaştırmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir ihtiyaç vardı. Öte yandan sanayinin çeşitli yerlerinden bağlantı yolları da yapıldı. Sanayi içerisine yapılan mescide de belediyenin büyük katkıları var. Belediye Başkanımıza ve ekibine esnafımız adına teşekkür ediyoruz” diuye konuştu konuştu. 

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