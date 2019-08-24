Başkan Aşgın, Prof. Dr. Ersoy’u ağırladı

Çorum eski Belediye Başkanı Arif Ersoy, Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Aşgın, eski başkanlardan Prof. Dr. Ersoy'un tecrübe paylaşımı ve tavsiyelerini aldığını söyledi.

Aşgın, ziyaretle ilgili sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “Şehrimize belediye başkanı olarak uzun yıllar hizmet etmiş olan, gönül ve vefa insanı, kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Arif Ersoy'a nazik ziyaretlerinden dolayı kalbi şükranlarımı sunuyorum. Tecrübe paylaşımı ve tavsiyeleri bizim için çok değerli. Rabbim kendisine hayırlı ve uzun ömürler versin.”

(Volkan SINAYUÇ)