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Başkan Aşgın, Öztürk’ü ağırladı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ü makamında ağırladı.

Başkan Aşgın, Öztürk’ü ağırladı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ü makamında ağırladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 01:01
Başkan Aşgın, Öztürk’ü ağırladı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Çorum olaylarının 39. Yıldönümü kapsamında düzenlenen panele katılmak üzere ilimize geldi. Saygı Öztürk ile CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, panel öncesinde Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Aşgın ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda “Çorum olaylarının 39. yıl dönümü nedeni ile hazırlanan bir panel için İlimize gelen Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve Çorum CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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