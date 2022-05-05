Başkan Aşgın, Olimpiyat 2.’si Gökülü’yü arayarak tebrik etti
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Brezilyada düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunlarında 64 Kg’da ülkemize gümüş madalya getiren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Esma Gökülü’yü telefonla arayarak tebrik etti.
Güncel 05.05.2022, 18:14
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Olimpiyat 2.’si Esma Gökülü’yü görüntülü arayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, böyle bir dereceyi Çorum’umuza, ülkemize getirdiği için Esma’yı tebrik etti. Aşgın, “Kutluyorum. İlk defa olimpiyatlarda Çorum böyle bir derece aldı. Judo branşında da Çorum’un en büyük derecesi oldu. Göğsümüzü kabarttın. Seni gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonra da desteğimizi artırarak devam edeceğiz” dedi.
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