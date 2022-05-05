Başkan Aşgın, Olimpiyat 2.’si Gökülü’yü arayarak tebrik etti

Olimpiyat 2.’si Esma Gökülü’yü görüntülü arayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, böyle bir dereceyi Çorum’umuza, ülkemize getirdiği için Esma’yı tebrik etti. Aşgın, “Kutluyorum. İlk defa olimpiyatlarda Çorum böyle bir derece aldı. Judo branşında da Çorum’un en büyük derecesi oldu. Göğsümüzü kabarttın. Seni gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonra da desteğimizi artırarak devam edeceğiz” dedi.