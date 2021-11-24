Başkan Aşgın öğretmenleri unutmadı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Belediye Başkan Yardımcıları, Yazar Sıtkı Arslanhan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu ve çok sayıda öğretmen ve eğitmenin kaldığı programda konuşan Belediye Başkanı Aşgın, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunun altını çizdi.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını, gönülden gönüle dokunmanın bir vesilesi olduğunu söyledi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet dileyen Başkan Aşgın, “Tüm öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gelecek diliyorum.” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de programda yaptığı konuşmada “Bugün bir ve beraber olmamızı, hemhal olmamızı sağlayan başta Belediye Başkanımıza ve onun şahsında ekibine şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yabacıoğlu ise öğretmen olmanın fedakâr demek, emek vermek demek, amacını yerine getirmek demek, hayatının her alanını öğrencilerine ve kursiyerlerine ayırmak demek olduğunu belirtti.

Konferans vermek için Çorum’a gelen yazar Sıtkı Arslanhan da kendisini Çorumlu öğretmenlerle buluşturan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Program sonunda Belediye Başkanı Aşgın, öğretmenlere karanfil hediye etti.

(Haber Merkezi)

