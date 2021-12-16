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Başkan Aşgın öğrencilik yıllarına gitti
Güncel 16.12.2021, 23:58
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, üniversiteli gençleri evlerinde ziyaretinde, çok eski günlere, öğrencilik yıllarına giderek, gençlerle birlikte menemen pişirdi.
Öğrenci evlerinin vazgeçilmezi olan menemen için ocağın başına geçen Aşgın, kendi elleriyle yaptığı menemeni gençlerle yer sofrasında yedi.
Başkan Aşgın’a, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur da eşik etti.
(Haber Merkezi)
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