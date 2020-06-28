Başkan Aşgın oğlunu bekledi
Tüm ülkede olduğu gibi Çorum'da da öğrenci velileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye giren çocuklarını okul önlerinde saatlerce sınavdan çıkmasını beklediler.
Güncel 28.06.2020, 18:21
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, her öğrenci velisi gibi oğlunun sınav heyecanını okul önünde yaşayanlar arasındaydı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de okul dışında ter döktü.
(Haber Merkezi)
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