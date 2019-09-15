Başkan Aşgın, Nazım Hikmet’in şiiri ile Çorum’a ‘merhaba’ dedi

Elvan YILMAZ

Akıllı Şehir Projesi kapsamında Hollanda’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Çorum’a döndü.

Başkan Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’ye dönmeden birkaç saat önce Nazım Hikmet’in ‘Bu memleket bizim’ dizelerini facebook sayfasından paylaştı.

Nazım Hikmet’in memleket sevgisini dile getirdiği bu şiirini paylaşan Aşgın, şu ifadelere yer verdi.

“Elhamdülillah memleket özlemim bitiyor... dilimde N.Hikmet’in meşhur dizeleri, yoldayım.... güneşle birlikte Çorum’dayım inşallah...”

Davet

Dört nala gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim….

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine,

bu hasret bizim…

Nazım Hikmet