Son Dakika

Başkan Aşgın, Milönü esnafını dinledi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, her fırsatta değişik bölgelerde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Güncel 06.01.2021, 22:47
38
Başkan Aşgın, Milönü esnafını dinledi

Başkan Aşgın, son olarak Kale Mahallesi Milönü bölgesinde esnafın ve halkın sorunlarını dinledi.

Uğur Mumcu ve Kıbrıs Caddesi’nde bulunan esnaf ve vatandaşlarla hasbıhal eden Başkan Halil İbrahim Aşgın, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak, “Hayırlı işler, bereketli kazançlar” temennisinde bulundu.

Vatandaşlar Başkan Aşgın’a yakın ilgi gösterirken, bazı sorunlarını da iletme fırsatı buldu.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 07 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:51
İkindi 15:14
Akşam 17:35
Yatsı 19:00

Gelişmelerden Haberdar Olun

@