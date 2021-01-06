Başkan Aşgın, Milönü esnafını dinledi

Başkan Aşgın, son olarak Kale Mahallesi Milönü bölgesinde esnafın ve halkın sorunlarını dinledi.

Uğur Mumcu ve Kıbrıs Caddesi’nde bulunan esnaf ve vatandaşlarla hasbıhal eden Başkan Halil İbrahim Aşgın, sorun ve talepler hakkında bilgi alarak, “Hayırlı işler, bereketli kazançlar” temennisinde bulundu.

Vatandaşlar Başkan Aşgın’a yakın ilgi gösterirken, bazı sorunlarını da iletme fırsatı buldu.

(Haber Merkezi)